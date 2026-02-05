DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.453 +0,0%Top 10 Crypto 8,8720 +2,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.188 +3,4%Euro 1,1787 +0,0%Öl 68,30 +1,5%Gold 4.843 +1,4%
ArcelorMittal Aktie

49,60 EUR +1,10 EUR +2,27 %
STU
45,88 CHF +1,28 CHF +2,87 %
BRX
Marktkap. 36,16 Mrd. EUR

KGV 10,68
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

JP Morgan Chase & Co.

ArcelorMittal Overweight

08:26 Uhr
ArcelorMittal Overweight
ArcelorMittal
49,60 EUR 1,10 EUR 2,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 52,50 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Stahlkonzern stehe vor einem starken Wachstum des operativen Gewinns 2026 und 2027, schrieb Dominic O'Kane am Freitag im Resümee der Geschäftszahlen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
53,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
48,88 €		 Abst. Kursziel*:
9,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
49,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,86%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

08:26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
05.02.26 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

