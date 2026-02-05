ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 36,16 Mrd. EURKGV 10,68
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 52,50 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Stahlkonzern stehe vor einem starken Wachstum des operativen Gewinns 2026 und 2027, schrieb Dominic O'Kane am Freitag im Resümee der Geschäftszahlen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
53,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,88 €
|Abst. Kursziel*:
9,45%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
49,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,86%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|08:26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.19
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|01.08.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.