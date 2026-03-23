Aroundtown SA Aktie

2,29 EUR -0,01 EUR -0,26 %
2,09 CHF ±0,00 CHF +0,10 %
Marktkap. 2,5 Mrd. EUR

KGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z

ISIN LU1673108939

Symbol AANNF

Goldman Sachs Group Inc.

Aroundtown SA Neutral

13:36 Uhr
Aroundtown SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 3,00 auf 2,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Ergebnisschätzungen am Montagabend an die durchwachsene Jahresbilanz des Immobilienkonzerns an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
2,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,28 €		 Abst. Kursziel*:
0,70%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,52%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

13:36 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
04.03.26 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 Aroundtown SA Neutral UBS AG
mehr Analysen

