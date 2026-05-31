ASML NV Aktie
Marktkap. 533,73 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Hold" belassen. Janardan Menon stattete zahlreichen europäischen Halbleiterunternehmen in dieser Woche einen Besuch ab, wie er am Sonntag schrieb. Alle seien ziemlich optimistisch gewesen hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines zyklischen Aufschwungs der Branche. Der aus der Berichtssaison ersichtliche positive Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten fortgesetzt. Bei ASML gebe es intensive Diskussionen um möglicherweise zu geringe Kapazitäten für Standard-EUV-Technologie (Low-NA) für 2027 und die Folgejahre. Die Niederländer seien in engem Kontakt mit den Kunden, um die Kapazität bei erkennbarem Bedarf über 90 Anlagen hinaus aufzustocken. Man befürchte aber, dass eine solche Nachfrage nur temporär sein dürfte. Die Adaption der nächsten Lithografie-Generation (High-NA) sei momentan wohl vor allem für Hersteller von DRAM-Speichern attraktiv, weniger für Anbieter von Logik-Chips./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Hold
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
1.384,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
1.393,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.637,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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