DAX 25.105 +0,1%ESt50 6.051 -0,1%MSCI World 4.862 -0,1%Top 10 Crypto 9,2790 -0,3%Nas 26.973 +0,2%Bitcoin 62.740 -0,7%Euro 1,1654 +0,0%Öl 93,62 +1,8%Gold 4.513 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 ServiceNow A1JX4P Amazon 906866 Sandisk A411ZM Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Union kritisiert adidas wegen WM-Kindertrikot -- Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Juni 2026 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Juni 2026
Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
1.393,60 EUR +10,40 EUR +0,75 %
STU
1.396,00 EUR +18,00 EUR +1,31 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 533,73 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

Jefferies & Company Inc.

ASML NV Hold

08:01 Uhr
ASML NV Hold
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.393,60 EUR 10,40 EUR 0,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Hold" belassen. Janardan Menon stattete zahlreichen europäischen Halbleiterunternehmen in dieser Woche einen Besuch ab, wie er am Sonntag schrieb. Alle seien ziemlich optimistisch gewesen hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines zyklischen Aufschwungs der Branche. Der aus der Berichtssaison ersichtliche positive Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten fortgesetzt. Bei ASML gebe es intensive Diskussionen um möglicherweise zu geringe Kapazitäten für Standard-EUV-Technologie (Low-NA) für 2027 und die Folgejahre. Die Niederländer seien in engem Kontakt mit den Kunden, um die Kapazität bei erkennbarem Bedarf über 90 Anlagen hinaus aufzustocken. Man befürchte aber, dass eine solche Nachfrage nur temporär sein dürfte. Die Adaption der nächsten Lithografie-Generation (High-NA) sei momentan wohl vor allem für Hersteller von DRAM-Speichern attraktiv, weniger für Anbieter von Logik-Chips./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Hold

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1.384,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1.393,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.637,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:01 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
25.05.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
21.05.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
20.05.26 ASML NV Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Experten-Prognosen Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur ASML NV-Aktie Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur ASML NV-Aktie
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt zu
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu
Zacks ASML vs. KLAC: Which Semiconductor Equipment Stock Is the Better Buy?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why ASML (ASML) is a Great Choice
Zacks ASML (ASML) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
Zacks ASML (ASML) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
Zacks ASML (ASML) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
MotleyFool Why ASML Holding Stock Just Popped
Zacks ASML Holding N.V. (ASML) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Zacks ASML Expands Globally, Joins Tata for India Semiconductor Hub
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen