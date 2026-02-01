ASML NV Aktie
Marktkap. 471,17 Mrd. EURKGV 37,25
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1515 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" für besonders aussichtsreiche Werte. Analyst Sandeep Deshpande verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf ein Treffen mit Finanzvorstand Roger Dassen. Die Aussagen des Managements signalisierten großes Vertrauen in einen mehrjährigen Aufschwung des Anbieters von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 14:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 14:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.515,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.230,00 €
|Abst. Kursziel*:
23,17%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.229,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,19%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.478,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|19:06
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
