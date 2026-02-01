DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.544 +0,4%Top 10 Crypto 10,18 +2,2%Nas 23.683 +0,9%Bitcoin 66.520 +2,5%Euro 1,1778 -0,6%Öl 65,92 -6,8%Gold 4.640 -4,6%
DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
P7S1-Aktie tiefer: ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet P7S1-Aktie tiefer: ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet
Hot Stocks heute: Gold und Silber brechen weiter ein - kleine US-Bank und große chinesische Goldhandelsplattform geschlossen Hot Stocks heute: Gold und Silber brechen weiter ein - kleine US-Bank und große chinesische Goldhandelsplattform geschlossen
ASML NV Aktie

Marktkap. 471,17 Mrd. EUR

KGV 37,25
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

19:06 Uhr
ASML NV Overweight
ASML NV
1.229,80 EUR 23,80 EUR 1,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1515 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" für besonders aussichtsreiche Werte. Analyst Sandeep Deshpande verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf ein Treffen mit Finanzvorstand Roger Dassen. Die Aussagen des Managements signalisierten großes Vertrauen in einen mehrjährigen Aufschwung des Anbieters von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 14:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 14:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.515,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.230,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.229,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,19%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.478,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

19:06 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 ASML NV Buy UBS AG
29.01.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
29.01.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

dpa-afx Halbleiter unter Druck Aktien von Infineon, ASML, SK hynix und Samsung erholen sich von Korrektur - Das steckt dahinter Aktien von Infineon, ASML, SK hynix und Samsung erholen sich von Korrektur - Das steckt dahinter
WH SelfInvest Turbulenter Februar-Start! DAX-Rebound, Gold stürzt ab, Bitcoin am Support – Börsen-Wochenausblick
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags
finanzen.net STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Nachmittag
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Montagshandels Verluste
MotleyFool Is It Time to Buy ASML as Orders Surge?
MotleyFool 1 ASML Chart That Every Chip Stock Investor Needs To See
MotleyFool 3 Reasons ASML Stock Could Soar in 2026
Zacks ASML Holding Q4 Earnings Miss Expectations, Revenues Rise Y/Y
Benzinga ASML Q4 Results Reveal &#39;Insane&#39; $46B Backlog
Benzinga Texas Instruments, ASML Lift Chip Stocks Higher
MarketWatch ASML bookings blow past estimates as SK Hynix plans capital-expenditure boost
Business Times ASML reports big orders beat as AI drives chipmaker demand, to lay off 1,700
