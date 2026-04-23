ATOSS Software Aktie

Marktkap. 1,32 Mrd. EUR

KGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
Symbol ATSWF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henrik Paganetty lobte am Freitag die starken Ergebnisse und das angehobene Ziel für die operative Profitabilität im laufenden Jahr./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
86,50 €		 Abst. Kursziel*:
61,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
86,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,04%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

09:06 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
20.04.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
16.03.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

