AUMOVIO Aktie
Marktkap. 4,12 Mrd. EUR
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach einer Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht Mitte März mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die dort getroffenen Aussagen deckten sich mit früheren Statements und passten auch zu den Konsensschätzungen, schrieb Harry Martin am Montagabend./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
43,48 €
|Abst. Kursziel*:
-12,60%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
43,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,36%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
