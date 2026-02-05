DAX 25.025 +0,0%ESt50 6.070 +0,2%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.661 -2,1%Euro 1,1907 -0,1%Öl 69,31 +0,3%Gold 5.043 -0,3%
AUMOVIO Aktie

43,86 EUR +1,94 EUR +4,63 %
STU
Marktkap. 4,12 Mrd. EUR

WKN AUM0V1

ISIN DE000AUM0V10

Symbol AMVIF

13:21 Uhr
AUMOVIO
43,86 EUR 1,94 EUR 4,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach einer Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht Mitte März mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die dort getroffenen Aussagen deckten sich mit früheren Statements und passten auch zu den Konsensschätzungen, schrieb Harry Martin am Montagabend./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:57 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
43,48 €		 Abst. Kursziel*:
-12,60%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
43,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,36%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

13:01 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
12:21 AUMOVIO Buy UBS AG
08:36 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
09.02.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AUMOVIO

finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagmittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Verluste
finanzen.net So schätzen Analysten die AUMOVIO-Aktie ein
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag stärker
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt im Plus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUMOVIO strengthens the competitiveness of its Research and Development
EQS Group EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, buy
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
