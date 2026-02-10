DAX 24.801 -0,5%ESt50 5.979 -0,1%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 8,8035 -0,1%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.793 -0,7%Euro 1,1846 +0,0%Öl 68,04 -0,8%Gold 4.919 -1,5%
AUMOVIO Aktie

Bernstein Research

AUMOVIO Market-Perform

08:56 Uhr
AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. In einer Berichtsreihe befassten sich Aleksander Peterc und weitere Kollegen mit KI-bedingten Verdrängungsrisiken. Für Aumovio als klassischen Autozulieferer sehen sie den Wandel hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen kritisch, wie sie am Dienstag schrieben. Die Autobauer gingen stärker zur internen Entwicklung über und es tauchten ganz neue Wettbewerber aus der Halbleiter- und Technologiebranche auf. KI verstärke das Risiko, da sie die Hürden für die Softwareentwicklung senke. Die Preissetzungsmacht von Aumovio werde geschwächt und zudem würden die Margen für eines der Kernangebote des Unternehmens strukturell komprimiert./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

