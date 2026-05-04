AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,73 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Autozulieferers liege dank einer leicht besseren Umsatz- und Kostenentwicklung über der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der bestätigte Jahresausblick berücksichtige indes keine Auswirkungen des Nahostkonflikts./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
38,05 €
|Abst. Kursziel*:
-0,13%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
37,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,70%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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