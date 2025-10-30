AXA Aktie
Marktkap. 81,99 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Eine starke Solvenzquote sei der Glanzpunkt des Quartalsberichts, schrieb Michael Huttner am Freitagmorgen. Die Bewertung des Versicherers sei sehr attraktiv./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
47,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,84 €
|Abst. Kursziel*:
23,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,61%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|09:51
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.