BBVA Aktie
Marktkap. 105,48 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 23,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die spanische Bank habe die Erwartungen übertroffen, doch die dafür verantwortlichen Einflüsse seien von niedriger Qualität, schrieb Marta Sanchez Romero am Donnerstag. Die Erkenntnisse sollten daher nicht ausreichen, um die zuletzt entstandene Kurslücke viel kleiner zu machen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
23,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
18,57 €
|Abst. Kursziel*:
27,09%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
18,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,61%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|12:11
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
