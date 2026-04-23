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Marktkap. 16,18 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
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Jefferies & Company Inc.

Beiersdorf Hold

11:46 Uhr
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 86 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marke Nivea stehe vor weiteren Problemen, resümierte Analyst David Hayes am Freitag im Nachgang der Umsatzzahlen des Konsumgüterherstellers für das erste Quartal. Diese hätten enttäuscht./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
72,48 €		 Abst. Kursziel*:
15,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
72,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,86%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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