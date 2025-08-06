DAX 23.924 +0,3%ESt50 5.263 +0,3%Top 10 Crypto 15,74 +2,2%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.154 -0,5%Euro 1,1678 +0,2%Öl 67,31 +0,5%Gold 3.386 +0,5%
Beiersdorf Aktie

98,04 EUR +0,60 EUR +0,62 %
STU
Marktkap. 23,28 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

JP Morgan Chase & Co.

Beiersdorf Overweight

08:31 Uhr
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
98,04 EUR 0,60 EUR 0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 160 auf 140 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Vorlage der Quartalszahlen und der Telefonkonferenz dazu habe sie ihre Schätzungen für die Gewinne je Aktie bis 2026 gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies als Grund vor allem auf den gesunkenen Umsatz und die schwächere Marge im Consumer-Segment. Das Risiko-Chance-Verhältnis der Aktie bleibe aber attraktiv./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
97,42 €		 Abst. Kursziel*:
43,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
98,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,80%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
136,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

