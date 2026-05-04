JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

12:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen auf "Overweight" und einem Kursziel von 106 Euro belassen. Sowohl BNP Paribas als auch Konkurrentin Societe Generale seien weiterhin auf Kurs hin zu einer verbesserten Profitabilität und Kapitalausschüttung, schrieb Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei der Großbank BNP lobte die Analystin zudem die Fortschritte mit Blick auf die Kernkapitalquote./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com