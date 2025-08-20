DAX 24.293 +0,0%ESt50 5.476 +0,3%Top 10 Crypto 15,69 +0,1%Dow 44.786 -0,3%Nas 21.100 -0,3%Bitcoin 96.612 -0,2%Euro 1,1616 +0,1%Öl 67,70 +0,0%Gold 3.326 -0,4%
Boeing Aktie

Boeing Aktien-Sparplan
194,16 EUR -0,80 EUR -0,41 %
STU
225,52 USD +0,08 USD +0,04 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 147,11 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN 850471

ISIN wurde kopiert
ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

14:51 Uhr
Boeing Buy
Boeing Co.
194,16 EUR -0,80 EUR -0,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Spekulationen über einen möglichen Großauftrag auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Sollten sich die von der Nachrichtenagentur Bloomberg kolportierten Verhandlungen über eine Bestellung von bis zu 500 Flugzeugen aus China bewahrheiten, wäre dies für den Flugzeugbauer der erste neue Auftrag aus dem Reich der Mitte seit 2017, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

