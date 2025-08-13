DAX 24.270 -0,4%ESt50 5.457 -0,6%Top 10 Crypto 15,94 -3,4%Dow 45.408 -0,5%Nas 21.535 +0,2%Bitcoin 95.934 -1,0%Euro 1,1689 -0,3%Öl 68,68 +1,3%Gold 3.375 +0,1%
Boeing Aktie

196,44 EUR +0,66 EUR +0,34 %
228,77 USD -0,87 USD -0,38 %
Marktkap. 148,52 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Boeing Co.
196,44 EUR 0,66 EUR 0,34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu wertete in einer am Montag vorliegenden Studie jüngste Nachrichten rund um den Flugzeugbauer aus, darunter Gespräche über die Lieferung von bis zu 500 Flugzeugen nach China. Dies wäre die erste Bestellung aus dem Land seit 2017, erwähnte die Expertin./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2025 / 10:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 229,20		 Abst. Kursziel*:
19,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 228,77		 Abst. Kursziel aktuell:
20,21%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 242,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

16:46 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Boeing Buy UBS AG
12.08.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

