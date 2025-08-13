Boeing Aktie
Marktkap. 148,52 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu wertete in einer am Montag vorliegenden Studie jüngste Nachrichten rund um den Flugzeugbauer aus, darunter Gespräche über die Lieferung von bis zu 500 Flugzeugen nach China. Dies wäre die erste Bestellung aus dem Land seit 2017, erwähnte die Expertin./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2025 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 229,20
|Abst. Kursziel*:
19,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 228,77
|Abst. Kursziel aktuell:
20,21%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 242,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|16:46
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|12.08.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|16:46
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|12.08.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|16:46
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|12.08.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital