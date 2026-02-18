DAX 25.025 -1,0%ESt50 6.037 -1,1%MSCI World 4.525 -0,4%Top 10 Crypto 8,5510 -2,7%Nas 22.719 -0,2%Bitcoin 56.431 +0,1%Euro 1,1751 -0,3%Öl 71,52 +1,7%Gold 5.003 +0,5%
Boeing Aktie

201,00 EUR -2,20 EUR -1,08 %
234,48 USD -4,40 USD -1,84 %
Marktkap. 162,38 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach einem Großauftrag von Vietnam Airlines auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 235,36		 Abst. Kursziel*:
25,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 234,48		 Abst. Kursziel aktuell:
25,81%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 278,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

