Boeing Aktie
Marktkap. 152,85 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu wertete in einer am Montag vorliegenden Studie den jüngsten Nachrichtenfluss von dem US-Flugzeugbauer aus. Neben den bisher 38 Jet-Auslieferungen im April zählt er Großaufträge zweier Fluggesellschaften und Ergebnisse des europäischen Konkurrenten Airbus dazu. Ob Boeing die Wende gelingt, hänge von einer verbesserten Ingenieurskultur, einer stabilisierten Produktion und disziplinierterer Arbeit ab./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 295,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 227,38
|Abst. Kursziel*:
29,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 225,45
|Abst. Kursziel aktuell:
30,85%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 283,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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