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Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

12:46 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu wertete in einer am Montag vorliegenden Studie den jüngsten Nachrichtenfluss von dem US-Flugzeugbauer aus. Neben den bisher 38 Jet-Auslieferungen im April zählt er Großaufträge zweier Fluggesellschaften und Ergebnisse des europäischen Konkurrenten Airbus dazu. Ob Boeing die Wende gelingt, hänge von einer verbesserten Ingenieurskultur, einer stabilisierten Produktion und disziplinierterer Arbeit ab./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 10:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 227,38		 Abst. Kursziel*:
29,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 225,45		 Abst. Kursziel aktuell:
30,85%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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