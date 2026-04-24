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Symbol BPAQF

Jefferies & Company Inc.

BP Hold

18:21 Uhr
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,63 EUR 0,05 EUR 0,76%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach einer Telefonkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die neue Chefin Meg O'Neill habe nach nur vier Wochen im Job eine erstaunliche Kenntnis ihres neuen Unternehmens an den Tag gelegt, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Spezifische Details habe es aber wie erwartet nicht gegeben./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Hold

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
6,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,79 £		 Abst. Kursziel*:
12,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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