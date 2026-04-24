BP Aktie
Marktkap. 102,02 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach einer Telefonkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die neue Chefin Meg O'Neill habe nach nur vier Wochen im Job eine erstaunliche Kenntnis ihres neuen Unternehmens an den Tag gelegt, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Spezifische Details habe es aber wie erwartet nicht gegeben./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Hold
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
6,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,79 £
|Abst. Kursziel*:
12,30%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,64 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|18:21
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:16
|BP Kaufen
|DZ BANK
|11:26
|BP Buy
|UBS AG
|11:21
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:16
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18:21
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:16
|BP Kaufen
|DZ BANK
|11:26
|BP Buy
|UBS AG
|11:21
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:16
|BP Overweight
|Barclays Capital
|17:16
|BP Kaufen
|DZ BANK
|11:26
|BP Buy
|UBS AG
|11:16
|BP Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|BP Buy
|UBS AG
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:21
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:51
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets