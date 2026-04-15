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Marktkap. 8,18 Mrd. EUR

KGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
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WKN A1DAHH

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ISIN DE000A1DAHH0

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Symbol BNTGF

Goldman Sachs Group Inc.

Brenntag SE Buy

10:26 Uhr
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Suhasini Varanasi nahm am Mittwoch im Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai vor allem währungsbedingte Anpassungen an den Schätzungen vor. Varanasi geht weiter davon aus, dass Chemiehändler vom aktuell schwierigen Umfeld profitieren./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Buy

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,58 €		 Abst. Kursziel*:
21,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,09%
Analyst Name:
Suhasini Varanasi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

10:26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.04.26 Brenntag Verkaufen DZ BANK
13.04.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
02.04.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
25.03.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Karl von Rohr, buy
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