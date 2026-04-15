Brenntag Aktie
Marktkap. 8,18 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Suhasini Varanasi nahm am Mittwoch im Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai vor allem währungsbedingte Anpassungen an den Schätzungen vor. Varanasi geht weiter davon aus, dass Chemiehändler vom aktuell schwierigen Umfeld profitieren./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Buy
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,58 €
|Abst. Kursziel*:
21,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
59,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,09%
|
Analyst Name:
Suhasini Varanasi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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