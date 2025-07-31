DAX 24.373 +1,9%ESt50 5.351 +1,7%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.437 -0,2%Euro 1,1677 +0,2%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.378 +0,3%
Carl Zeiss Meditec Aktie

42,24 EUR -5,62 EUR -11,74 %
Marktkap. 4,2 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Carl Zeiss Meditec AG
42,24 EUR -5,62 EUR -11,74%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Angesichts der verfehlten Erwartungen des Medizintechnikunternehmens beim bereinigten operativen Ergebnis im dritten Geschäftsquartal sähen die Konsenserwartungen für 2024/25 und 2025/26 herausfordernd aus, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
45,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
42,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,47%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

