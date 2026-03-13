Continental Aktie
Marktkap. 12,43 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Mittelwert der Zielspanne für 2026 habe vier Prozent unter dem Analystenkonsens gelegen, doch seitdem hätten sich die Risiken im Rohmaterialbereich noch erhöht, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies nun auf den näher rückenden Verkauf von Contitech. Dieser berge zusätzliches Kurspotenzial, falls jemand in den kommenden drei bis vier Monaten einen hohen Preis bezahle. Continental sei eine Top-Empfehlung bis zur Jahresmitte, auf Sicht von zwölf Monaten sieht er aber Michelin in der Favoritenrolle./rob/tih/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
61,98 €
|Abst. Kursziel*:
21,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
62,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,97%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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