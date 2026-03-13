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Marktkap. 12,43 Mrd. EUR

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Jefferies & Company Inc.

Continental Buy

21:26 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
62,00 EUR -0,04 EUR -0,06%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Mittelwert der Zielspanne für 2026 habe vier Prozent unter dem Analystenkonsens gelegen, doch seitdem hätten sich die Risiken im Rohmaterialbereich noch erhöht, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies nun auf den näher rückenden Verkauf von Contitech. Dieser berge zusätzliches Kurspotenzial, falls jemand in den kommenden drei bis vier Monaten einen hohen Preis bezahle. Continental sei eine Top-Empfehlung bis zur Jahresmitte, auf Sicht von zwölf Monaten sieht er aber Michelin in der Favoritenrolle./rob/tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,98 €		 Abst. Kursziel*:
21,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
62,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,97%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

21:26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
13.03.26 Continental Buy UBS AG
06.03.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 Continental Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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