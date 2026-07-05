JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Mit der Unterzeichnung des vereinbarten Verkaufs von Contitech an Lone Start Funds schließe das Unternehmen seine strategische Neuausrichtung mit dem Fokus auf das Reifengeschäft ab, schrieb Jose Asumendi am Sonntag. Der Verkaufspreis liege am oberen Ende der Erwartungen, was positiv für die Anleger sei. Mit der neuen Ausrichtung sollten die Margen und die Bewertung weiter steigen/rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 16:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Continental