Dürr Aktie

Marktkap. 1,56 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Es dürften noch stärkere Quartale kommen, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht zum Jahresauftakt./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr Hold

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,75 €		 Abst. Kursziel*:
14,94%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,74%
Analyst Name:
Nikita Papaccio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

12:56 Dürr Hold Deutsche Bank AG
11:51 Dürr Halten DZ BANK
10:41 Dürr Buy Warburg Research
08:11 Dürr Outperform Bernstein Research
12.05.26 Dürr Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Dürr AG

dpa-afx Quartalszahlen Dürr-Aktie sinkt: Umsatz und Auftragseingang sinken deutlicher als erwartet Dürr-Aktie sinkt: Umsatz und Auftragseingang sinken deutlicher als erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Dürr auf 37 Euro - 'Outperform'
dpa-afx ROUNDUP: Dürr setzt nach schwachem Quartal auf Besserung - Aktie verliert
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX startet mit Verlusten
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen mittags zu
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen
finanzen.net April 2026: Die Expertenmeinungen zur Dürr-Aktie
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Jochen Weyrauch appointed CEO of Dürr AG for another three years
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG exceeds forecast for earnings after tax in fiscal 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG raises forecast for free cash flow
EQS Group EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG adjusts forecast for order intake; sales and earnings forecast confirmed
EQS Group EQS-Adhoc: D&#252;rr Group sells its environmental technology business
