Goldman Sachs Group Inc.

Daimler Truck Neutral

10:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Freitag an die Absatzzahlen des ersten Quartals an./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:00 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks