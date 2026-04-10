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ISIN DE000DTR0CK8

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Symbol DTGHF

Goldman Sachs Group Inc.

Daimler Truck Neutral

10:41 Uhr
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Freitag an die Absatzzahlen des ersten Quartals an./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
40,60 €		 Abst. Kursziel*:
5,91%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
43,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,67%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:41 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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02.04.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
01.04.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
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