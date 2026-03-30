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Marktkap. 31,26 Mrd. EUR

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Symbol DTGHF

JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

18:41 Uhr
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
41,60 EUR 0,80 EUR 1,96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller dürfte zwar durch die Bank schwach in das Jahr gestartet sein, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter allen von ihm beobachteten Branchenwerten biete Daimler Truck jedoch weiterhin die größten Chancen zur Steigerung des Gewinns je verkauftem Lkw. Die Anleger sollten von der starken Position des Unternehmens auf dem nordamerikanischen Markt, dem Potenzial für eine Trendwende im europäischen Geschäft sowie einem aktiven Einsatz der liquiden Mittel auf Basis einer soliden Bilanz profitieren./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 16:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 16:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,60 €		 Abst. Kursziel*:
15,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,98%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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