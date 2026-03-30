Daimler Truck Aktie
Marktkap. 31,26 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller dürfte zwar durch die Bank schwach in das Jahr gestartet sein, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter allen von ihm beobachteten Branchenwerten biete Daimler Truck jedoch weiterhin die größten Chancen zur Steigerung des Gewinns je verkauftem Lkw. Die Anleger sollten von der starken Position des Unternehmens auf dem nordamerikanischen Markt, dem Potenzial für eine Trendwende im europäischen Geschäft sowie einem aktiven Einsatz der liquiden Mittel auf Basis einer soliden Bilanz profitieren./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 16:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 16:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
40,60 €
|Abst. Kursziel*:
15,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
41,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,98%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|18:41
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|10:01
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18:41
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|10:01
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18:41
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|10:01
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:01
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG