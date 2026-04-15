Danone Aktie
Marktkap. 43,62 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Celine Pannuti analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die neuesten Trends im Bereich der Säuglingsnahrung. Europäische Marktdaten belegten Marktanteilsverluste beider Unternehmen und zeigten, dass die Auswirkungen einer Rückrufaktion weitreichender seien als bisher für das erste Quartal veranschlagt./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
67,06 €
|Abst. Kursziel*:
34,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
66,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,95%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|21:51
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
