Danone Aktie

66,20 EUR -1,82 EUR -2,68 %
66,50 EUR -1,52 EUR -2,23 %
Marktkap. 43,62 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

21:51 Uhr
Danone Overweight
Danone S.A.
66,20 EUR -1,82 EUR -2,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Celine Pannuti analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die neuesten Trends im Bereich der Säuglingsnahrung. Europäische Marktdaten belegten Marktanteilsverluste beider Unternehmen und zeigten, dass die Auswirkungen einer Rückrufaktion weitreichender seien als bisher für das erste Quartal veranschlagt./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
67,06 €		 Abst. Kursziel*:
34,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
66,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,95%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

21:51 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Danone Overweight Barclays Capital
15.04.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Danone Buy UBS AG
07.04.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

