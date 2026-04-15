Marktkap. 43,51 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Danone nach Quartals-Umsatzzahlen und der anschließenden Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das Management des Lebensmittelkonzerns habe die Jahresziele bestätigt und eine Geschäftsbeschleunigung im weiteren Jahresverlauf in Aussicht gestellt, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ungeachtet des Vertrauens der Franzosen in eine Erholung befürchte sie aber, dass das angestrebte vergleichbare Wachstum für das zweite Quartal nach unten revidiert werden müsse. Auch die Margenverbesserung im Vergleich zum Vorjahr könnte moderater ausfallen als avisiert./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
68,30 €
|Abst. Kursziel*:
31,77%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,93%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|12:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|12:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|12:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets