Danone Aktie

68,22 EUR +2,02 EUR +3,05 %
62,55 CHF +1,59 CHF +2,61 %
Marktkap. 43,51 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

12:01 Uhr
Danone Overweight
Danone S.A.
68,22 EUR 2,02 EUR 3,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Danone nach Quartals-Umsatzzahlen und der anschließenden Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das Management des Lebensmittelkonzerns habe die Jahresziele bestätigt und eine Geschäftsbeschleunigung im weiteren Jahresverlauf in Aussicht gestellt, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ungeachtet des Vertrauens der Franzosen in eine Erholung befürchte sie aber, dass das angestrebte vergleichbare Wachstum für das zweite Quartal nach unten revidiert werden müsse. Auch die Margenverbesserung im Vergleich zum Vorjahr könnte moderater ausfallen als avisiert./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
68,30 €		 Abst. Kursziel*:
31,77%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,93%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

12:01 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:46 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
21.04.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Danone Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

