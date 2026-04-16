Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,7 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Nachdem Uber ein Aktienpaket des Essenslieferdienstes von Prosus gekauft habe, gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe kurz zuvor noch mit einer Übernahme von Delivery Hero durch Prosus in nächster Zeit gerechnet. Nun gehe das Rätselraten um die Intentionen von Uber weiter./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,44 €
|Abst. Kursziel*:
56,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,31%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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