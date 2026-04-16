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Symbol DLVHF

Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

10:16 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
21,01 EUR 1,06 EUR 5,29%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Nachdem Uber ein Aktienpaket des Essenslieferdienstes von Prosus gekauft habe, gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe kurz zuvor noch mit einer Übernahme von Delivery Hero durch Prosus in nächster Zeit gerechnet. Nun gehe das Rätselraten um die Intentionen von Uber weiter./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,44 €		 Abst. Kursziel*:
56,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,31%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16.04.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
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09.04.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
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