Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,22 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen von 35 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei für den Essenlieferanten solide gewesen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Anschluss daran habe sich das Management in einer Telefonkonferenz ermutigend geäußert. Er kürzte zwar seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2027, spricht aber auf dem aktuellen Bewertungsniveau von einer Kaufgelegenheit. Für den Großaktionär Prosus biete Delivery Hero weiterhin einen hohen strategischen Wert./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,22 €
|Abst. Kursziel*:
24,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,64%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
