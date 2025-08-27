DAX 24.040 +0,0%ESt50 5.397 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 -0,6%Dow 45.637 +0,2%Nas 21.705 +0,5%Bitcoin 95.958 +0,5%Euro 1,1680 +0,3%Öl 68,33 +0,8%Gold 3.418 +0,6%
Delivery Hero Aktie

22,37 EUR -0,58 EUR -2,53 %
STU
Marktkap. 7,22 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN
WKN A2E4K4

ISIN
ISIN DE000A2E4K43

Symbol
Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

21:16 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
22,37 EUR -0,58 EUR -2,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen von 35 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei für den Essenlieferanten solide gewesen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Anschluss daran habe sich das Management in einer Telefonkonferenz ermutigend geäußert. Er kürzte zwar seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2027, spricht aber auf dem aktuellen Bewertungsniveau von einer Kaufgelegenheit. Für den Großaktionär Prosus biete Delivery Hero weiterhin einen hohen strategischen Wert./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,22 €		 Abst. Kursziel*:
24,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,64%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

