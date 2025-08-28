DAX 23.902 -0,6%ESt50 5.352 -0,8%Top 10 Crypto 15,43 -3,0%Dow 45.518 -0,3%Nas 21.451 -1,2%Bitcoin 92.784 -3,7%Euro 1,1697 +0,2%Öl 68,16 -0,2%Gold 3.443 +0,7%
Delivery Hero Aktie

22,79 EUR +0,42 EUR +1,88 %
STU
Marktkap. 6,93 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Delivery Hero Outperform

19:06 Uhr
Delivery Hero Outperform
Delivery Hero
22,79 EUR 0,42 EUR 1,88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 56 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der gestiegene Bruttowarenwert des Essenslieferdienstes im vergangenen Quartal habe die Erwartungen erfüllt, und es gebe weitere ermutigende Signale, schrieb Annick Maas in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das gesenkte Kursziel gehe lediglich auf die Bewertung der in Dubai gelisteten Tochter Talabat zurück./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
22,58 €		 Abst. Kursziel*:
81,58%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
22,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
79,90%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

19:06 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
08:31 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Delivery Hero Buy UBS AG
08:01 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
28.08.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

