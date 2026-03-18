JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 34 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des zunehmenden Aktivismus von Anteilseignern, der Bußgelder von Aufsichtsbehörden, neuer Schulden und der EU-Forderung, dass Prosus seine 27-prozentige Beteiligung bis August veräußern müsse, dürfte die Aktie volatil bleiben, schrieb Marcus Diebel am Mittwochabend. Er rechnet weiter mit einer Veräußerung der Aktivitäten in Lateinamerika an Prosus - weitere größere Verkäufe hält er für zunehmend unwahrscheinlich./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero