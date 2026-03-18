Delivery Hero Aktie
Marktkap. 4,87 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 34 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des zunehmenden Aktivismus von Anteilseignern, der Bußgelder von Aufsichtsbehörden, neuer Schulden und der EU-Forderung, dass Prosus seine 27-prozentige Beteiligung bis August veräußern müsse, dürfte die Aktie volatil bleiben, schrieb Marcus Diebel am Mittwochabend. Er rechnet weiter mit einer Veräußerung der Aktivitäten in Lateinamerika an Prosus - weitere größere Verkäufe hält er für zunehmend unwahrscheinlich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,91 €
|Abst. Kursziel*:
75,99%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
15,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
81,00%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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