Warburg Research

Deutsche Börse Hold

12:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Quartalszahlen von 281 auf 279 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Ertragswachstum des Börsenbetreibers im dritten Quartal dürfte sich im Vergleich zu den Vorquartalen auf rund ein Prozent deutlich verlangsamen, schrieb Andreas Pläsier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach unten./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse