Marktkap. 42,14 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 581005

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DBOEF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Neutral

14:01 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Deutsche Börse AG
221,80 EUR -3,60 EUR -1,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen zum dritten Quartal von 246 auf 244 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Fokus dürfte auf der Sparte Investment Management Solutions (IMS) liegen, schrieb Enrico Bolzoni in einem Ausblick am Donnerstag. Investoren suchten Klarheit, inwieweit Künstliche Intelligenz hier für Beeinträchtigung sorgen könnte. Im Blick stünden ferner die strategischen Ziele des Börsenbetreibers für 2026./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
244,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
225,90 €		 Abst. Kursziel*:
8,01%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
221,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,01%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

