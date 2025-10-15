Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 42,14 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen zum dritten Quartal von 246 auf 244 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Fokus dürfte auf der Sparte Investment Management Solutions (IMS) liegen, schrieb Enrico Bolzoni in einem Ausblick am Donnerstag. Investoren suchten Klarheit, inwieweit Künstliche Intelligenz hier für Beeinträchtigung sorgen könnte. Im Blick stünden ferner die strategischen Ziele des Börsenbetreibers für 2026./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
244,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
225,90 €
|Abst. Kursziel*:
8,01%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
221,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,01%
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
268,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|14:01
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.