WKN 581005
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 292 auf 298 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Bei den Börsenbetreibern stünden die Themen Künstliche Intelligenz, Unternehmenstransaktionen und Regulierung im Fokus. Als KI-Gewinner sieht sie vor allem die Londoner LSE. Aktien der Deutschen Börse hält sie für attraktiv bewertet. Damit werde der Markt der hohen Qualität, der Diversifizierung und den Chancen durch anziehende Volatilität nicht gerecht./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
298,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
224,30 €		 Abst. Kursziel*:
32,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
224,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,62%
Analyst Name:
Angeliki Bairaktari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

08:01 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
28.11.25 Deutsche Börse Neutral UBS AG
28.11.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

dpa-afx Einstufung bleibt Deutsche Börse-Aktie: JPMorgan verpasst Anteilsschein höheres Kursziel Deutsche Börse-Aktie: JPMorgan verpasst Anteilsschein höheres Kursziel
BNP Paribas BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Deutsche Börse, Nike, Astera Labs, Pfizer - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse macht am Nachmittag Boden gut
finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Nachmittag fester
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag kaum bewegt
finanzen.net Deutsche Börse-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
Dow Jones Deutsche Börse-Aktie gewinnt: Börsenbetreiber verlängert Vertrag von IT-Vorstand Böhm
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus
Cointelegraph Deutsche Börse joins Kraken in ambitious push to unify digital markets
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Financial Times Deutsche Börse launches €5.3bn bid for private equity-backed Allfunds
