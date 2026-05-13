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Marktkap. 132,1 Mrd. EUR

KGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
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WKN 555750

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ISIN DE0005557508

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Symbol DTEGF

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Telekom Buy

09:21 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bonner stehen weiter auf der Liste der überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwochabend im Resümee des ersten Quartals etwas an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,07 €		 Abst. Kursziel*:
42,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,20%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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