Deutsche Telekom Aktie

29,81 EUR +0,29 EUR +0,98 %
STU
Marktkap. 144,56 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

UBS AG

Deutsche Telekom Buy

10:06 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom AG
29,81 EUR 0,29 EUR 0,98%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 35,40 auf 36,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Günstige Steuereffekte hätten zudem dafür gesorgt, dass der Experte die Barmittel aus dem operativen Geschäft für 2026 und 2027 um vier Prozent höher einschätzt./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 17:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,74 €		 Abst. Kursziel*:
21,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,10%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

10:06 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08.08.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
07.08.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
