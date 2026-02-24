Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 163,28 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Diese und auch der Ausblick deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Akhil Dattani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Positiv seien Kernkennziffern vom deutschen Markt. An den Konsensschätzungen dürfte sich nach den Zahlen nicht viel ändern, prognostiziert der Experte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,34 €
|Abst. Kursziel*:
19,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,80%
|
Analyst Name:
Akhil Dattani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
