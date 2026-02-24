DAX 25.141 -0,1%ESt50 6.179 +0,1%MSCI World 4.582 +0,1%Top 10 Crypto 8,8235 +1,1%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.726 +0,4%Euro 1,1803 -0,1%Öl 70,94 +0,0%Gold 5.180 +0,3%
Deutsche Telekom Aktie

33,67 EUR +0,24 EUR +0,72 %
STU
Marktkap. 163,28 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

JP Morgan Chase & Co.

09:11 Uhr
Deutsche Telekom AG
33,67 EUR 0,24 EUR 0,72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Diese und auch der Ausblick deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Akhil Dattani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Positiv seien Kernkennziffern vom deutschen Markt. An den Konsensschätzungen dürfte sich nach den Zahlen nicht viel ändern, prognostiziert der Experte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,34 €		 Abst. Kursziel*:
19,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,80%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

09:36 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:11 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

