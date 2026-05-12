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Marktkap. 132 Mrd. EUR

KGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
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WKN 555750

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ISIN DE0005557508

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Symbol DTEGF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

12:31 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
28,43 EUR 0,76 EUR 2,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Trends des ersten Quartals lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch in siener ersten Einschätzung. Der ausschüttbare Free Cashflow (EFCF) sei zwar besser als gedacht, dies aber wohl nur wegen zeitlicher Verschiebungen im Jahresverlauf. Der Ausblick sei wie erwartet wegen T-Mobile US erhöht worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,25 €		 Abst. Kursziel*:
41,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,70%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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