Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 132 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Trends des ersten Quartals lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch in siener ersten Einschätzung. Der ausschüttbare Free Cashflow (EFCF) sei zwar besser als gedacht, dies aber wohl nur wegen zeitlicher Verschiebungen im Jahresverlauf. Der Ausblick sei wie erwartet wegen T-Mobile US erhöht worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,25 €
|Abst. Kursziel*:
41,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,70%
|
Analyst Name:
Akhil Dattani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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