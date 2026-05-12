JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

12:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Trends des ersten Quartals lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch in siener ersten Einschätzung. Der ausschüttbare Free Cashflow (EFCF) sei zwar besser als gedacht, dies aber wohl nur wegen zeitlicher Verschiebungen im Jahresverlauf. Der Ausblick sei wie erwartet wegen T-Mobile US erhöht worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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