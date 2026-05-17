JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Nach dem Rückschlag erschienen die Papiere der Bonner günstig, schrieb Akhil Dattani am Freitagabend. Der Nachrichtenstrom der kommenden Monate werde die Stimmung mit besserer Berechenbarkeit in wichtigen Themen prägen. Der Experte nennt hier beispielsweise Tarifanpassungen bei Verizon und die anstehende US-Auktion von Mobilfunk-Satellitenfrequenzen (AWS 3)./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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