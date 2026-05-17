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Marktkap. 132,38 Mrd. EUR

KGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
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WKN 555750

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ISIN DE0005557508

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Symbol DTEGF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

08:01 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
27,55 EUR -0,12 EUR -0,43%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Nach dem Rückschlag erschienen die Papiere der Bonner günstig, schrieb Akhil Dattani am Freitagabend. Der Nachrichtenstrom der kommenden Monate werde die Stimmung mit besserer Berechenbarkeit in wichtigen Themen prägen. Der Experte nennt hier beispielsweise Tarifanpassungen bei Verizon und die anstehende US-Auktion von Mobilfunk-Satellitenfrequenzen (AWS 3)./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,69 €		 Abst. Kursziel*:
44,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,19%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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