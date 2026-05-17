Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 132,38 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Nach dem Rückschlag erschienen die Papiere der Bonner günstig, schrieb Akhil Dattani am Freitagabend. Der Nachrichtenstrom der kommenden Monate werde die Stimmung mit besserer Berechenbarkeit in wichtigen Themen prägen. Der Experte nennt hier beispielsweise Tarifanpassungen bei Verizon und die anstehende US-Auktion von Mobilfunk-Satellitenfrequenzen (AWS 3)./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,69 €
|Abst. Kursziel*:
44,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,19%
|
Analyst Name:
Akhil Dattani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|08:01
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|30.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.20
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.20
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG