Vor Fed-Zinsentscheid: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
Ripple bleibt privat: Milliardenbewertung und ehrgeizige Zukunftsstrategie - Was Analysten erwarten
Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

46,75 EUR -0,06 EUR -0,13 %
STU
Marktkap. 50,12 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

08:16 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,75 EUR -0,06 EUR -0,13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach den Kursanstiegen der europäischen Logistikwerte vor dem Jahreswechsel stehe nun die Berichtssaison im Fokus, schrieb Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Er rechnet mit einer "Schlacht der KI-Strategien" - dieses Thema dürfte in den Unternehmenspräsentationen sowie für die Investoren eine zunehmende Rolle spielen. Schon kommende Woche stünden die Quartalszahlen von DSV und Moller-Maersk auf der Agenda und die von DHL und Kuehne + Nagel Anfang März. Am optimistischsten ist Irving für Kuehne + Nagel. Bei DHL sieht er das Risiko konservativer Jahresziele./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 19:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
42,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
42,22 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
46,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

08:16 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
27.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

