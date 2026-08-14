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DocMorris Aktie

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10,24 EUR +0,06 EUR +0,59 %
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9,61 CHF -0,03 CHF -0,26 %
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Marktkap. 525,79 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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ISIN CH0042615283

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Symbol ZRSEF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

DocMorris Buy

09:26 Uhr
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
10,24 EUR 0,06 EUR 0,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 9,50 Franken auf "Buy" belassen. Die Schweizer seien dem operativen Break-even im zweiten Halbjahr mit den Resultaten der ersten sechs Monate etwas näher gekommen, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach den Zahlen der Online-Apotheke./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Buy

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
9,50 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,54 CHF		 Abst. Kursziel*:
-0,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,61 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,09%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,83 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

09:26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 DocMorris Neutral UBS AG
15.07.26 DocMorris Sell UBS AG
15.07.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
13.07.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

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EQS Group DocMorris and Google partner to advance one of Europe’s leading AI-powered digital health platform
EQS Group DocMorris achieves 2025 targets – focus on profitability, growth and expansion of digital health platform
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