DocMorris Aktie
Marktkap. 525,79 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
AI Analyse
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 9,50 Franken auf "Buy" belassen. Die Schweizer seien dem operativen Break-even im zweiten Halbjahr mit den Resultaten der ersten sechs Monate etwas näher gekommen, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach den Zahlen der Online-Apotheke./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Buy
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
9,50 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,54 CHF
|Abst. Kursziel*:
-0,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,61 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,09%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,83 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|09:26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital