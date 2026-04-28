DAX 24.062 +0,2%ESt50 5.831 -0,1%MSCI World 4.612 -0,1%Top 10 Crypto 9,8965 +2,4%Nas 24.664 -0,9%Bitcoin 65.874 +1,1%Euro 1,1705 -0,1%Öl 112,4 +1,0%Gold 4.571 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX fester -- Asiens Börsen höher -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- Geely, Siltronic, TRATON im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochvormittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochvormittag am Kryptomarkt
adidas-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt adidas-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DWS Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
DWS Group Aktien-Sparplan
56,40 EUR -1,65 EUR -2,84 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,5 Mrd. EUR

KGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DWS100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DWS1007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DWS

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Mittwoch nach dem Bericht. Er verwies auf ein verbessertes Abschneiden bei den leistungsbezogenen Vergütungen und Kosten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Neutral

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
57,75 €		 Abst. Kursziel*:
10,82%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
56,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,48%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

09:11 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.04.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
09.04.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 DWS Group Buy UBS AG
30.01.26 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

dpa-afx Iran-Krieg erwischt DWS
EQS Group EQS-News: DWS mit solidem Start in das Jahr
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Dienstagnachmittag fester
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagmittag freundlich
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz
finanzen.net MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Dienstagnachmittag
EQS Group EQS-HV: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Zacks Is DWS Emerging Markets Equity Instl (SEKIX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
Zacks Buy These 3 DWS Mutual Funds for Solid Returns
EQS Group EQS-News: After Record Year: DWS Exceeds Strategic Mid-term Targets and Increases Ambitions Until 2028
EQS Group EQS-Adhoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA: DWS raises mid-term targets and proposes payment of extraordinary dividend in 2027
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team in shift: sources
RSS Feed
DWS Group GmbH & Co. KGaA zu myNews hinzufügen