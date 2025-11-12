DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.356 -1,3%Top 10 Crypto 13,41 -1,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 84.724 -3,3%Euro 1,1634 +0,4%Öl 62,98 +0,5%Gold 4.176 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street letztlich tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Virgin Galactic-Aktie im Aufwind: Weiterhin kaum Umsatz - Verlust sinkt dennoch Virgin Galactic-Aktie im Aufwind: Weiterhin kaum Umsatz - Verlust sinkt dennoch
Neuer Schub für NVIDIA-Aktie? - KI-Highflyer engagiert sich stärker im bedeutenden indischen KI-Markt Neuer Schub für NVIDIA-Aktie? - KI-Highflyer engagiert sich stärker im bedeutenden indischen KI-Markt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Enel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Enel Aktien-Sparplan
8,83 EUR -0,14 EUR -1,55 %
STU
8,96 EUR +0,03 EUR +0,31 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 90,93 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 928624

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003128367

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESOCF

JP Morgan Chase & Co.

Enel Overweight

21:36 Uhr
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
8,83 EUR -0,14 EUR -1,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Das Ergebnis sei auf allen Ebenen solide, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den neun Monaten hätten die Ergebnisse leicht über den Erwartungen gelegen. Auch wegen der leicht angehobenen Jahresprognose und einer robusten Barmittelumwandlung geht der Experte am Folgetag von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung aus./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Overweight

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
8,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
8,96 €		 Abst. Kursziel*:
-7,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,01%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

21:36 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
21:36 Enel Outperform Bernstein Research
15.10.25 Enel Hold Deutsche Bank AG
09.10.25 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Enel Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

Dow Jones Bessere Geschäfte Enel-Aktie: Gewinnprognose angehoben Enel-Aktie: Gewinnprognose angehoben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 8,30 Euro
dpa-afx Enel wird beim Gewinn etwas zuversichtlicher
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 steigt
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
Zacks What Makes Enel (ENLAY) a New Buy Stock
Zacks Why Enel Chile (ENIC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
RSS Feed
Enel S.p.A. zu myNews hinzufügen