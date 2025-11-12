Enel Aktie
Marktkap. 90,93 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Das Ergebnis sei auf allen Ebenen solide, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den neun Monaten hätten die Ergebnisse leicht über den Erwartungen gelegen. Auch wegen der leicht angehobenen Jahresprognose und einer robusten Barmittelumwandlung geht der Experte am Folgetag von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung aus./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
8,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
8,96 €
|Abst. Kursziel*:
-7,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,01%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
