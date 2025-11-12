JP Morgan Chase & Co.

Enel Overweight

21:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Das Ergebnis sei auf allen Ebenen solide, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den neun Monaten hätten die Ergebnisse leicht über den Erwartungen gelegen. Auch wegen der leicht angehobenen Jahresprognose und einer robusten Barmittelumwandlung geht der Experte am Folgetag von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung aus./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / GMT

