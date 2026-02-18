DAX 25.058 -0,9%ESt50 6.061 -0,7%MSCI World 4.538 -0,1%Top 10 Crypto 8,6395 -1,7%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.652 +0,5%Euro 1,1795 +0,1%Öl 71,25 +1,3%Gold 4.990 +0,3%
Ausblick: Opendoor Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern
Enel Aktie

8,98 EUR -0,31 EUR -3,33 %
STU
8,15 CHF -0,41 CHF -4,79 %
BRX
Marktkap. 93,69 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

JP Morgan Chase & Co.

Enel Overweight

10:26 Uhr
Enel Overweight
Enel S.p.A.
8,98 EUR -0,31 EUR -3,33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Energiekonzerns Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Jüngst habe die italienische Regierung lange erwartete Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten auf den Weg gebracht, schrieb Javier Garrido am Donnerstag. Die Entscheidung, Kohlenstoff aus der Berechnung des Grenzkostenpreises für Strom herauszunehmen, sei indes eine strukturelle Herausforderung für die gesamte Konzeption des EU-Emissionshandelssystems, da dessen Zweck nicht nur in der Besteuerung von Kohlenstoffemissionen bestehe, sondern auch in Anreizen für die Entwicklung sauberer Energien. Entsprechend rechnet er mit langen und schwierigen Verhandlungen zwischen Italien und der EU./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel Overweight

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,02 €		 Abst. Kursziel*:
7,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,01%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

10:26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Enel Overweight Barclays Capital
08:01 Enel Market-Perform Bernstein Research
08:01 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

