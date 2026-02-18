Enel Aktie
Marktkap. 93,69 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Energiekonzerns Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Jüngst habe die italienische Regierung lange erwartete Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten auf den Weg gebracht, schrieb Javier Garrido am Donnerstag. Die Entscheidung, Kohlenstoff aus der Berechnung des Grenzkostenpreises für Strom herauszunehmen, sei indes eine strukturelle Herausforderung für die gesamte Konzeption des EU-Emissionshandelssystems, da dessen Zweck nicht nur in der Besteuerung von Kohlenstoffemissionen bestehe, sondern auch in Anreizen für die Entwicklung sauberer Energien. Entsprechend rechnet er mit langen und schwierigen Verhandlungen zwischen Italien und der EU./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:26 / GMT
Zusammenfassung: Enel Overweight
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
9,70 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,02 €
|Abst. Kursziel*:
7,54%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,01%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|10:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
