Eni Aktie
Marktkap. 43,05 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Im europäischen Öl- und Gassektor verlagere sich der Fokus vermehrt auf die Widerstandskraft der Unternehmen, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Aussicht auf einen steigenden globalen Ölangebotsüberschuss werde der Ton vorsichtiger. Der Experte wiederholte unter diesen Umständen seine positiven Einschätzungen für Eni und Saipem, während er Equinor als negativste Empfehlung hervorhob./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 23:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Overweight
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
14,73 €
|Abst. Kursziel*:
8,62%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
14,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,60%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|13:11
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.10.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|02.09.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)