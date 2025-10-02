Eni Aktie
Marktkap. 44,11 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 16,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting drückte den Papieren der Italiener am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Ölkonzerne zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, den bereits die spanische Repsol trägt. Sie sind Loftings Favoriten mit Blick auf die Quartalsberichte. Besonders negativ schätzt der Experte derweil die norwegische Equinor ein. Bei Eni sieht er Aktienrückkaufchancen dank starker Barmittelzuflüsse./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Eni Overweight
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
14,93 €
|Abst. Kursziel*:
10,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
14,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
