FedEx Aktie
Marktkap. 72,5 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 364 auf 369 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Ergebnisschätzungen für 2026 an den jüngst starken Investorentag des Logistikkonzerns an. Mittelfristig nahm er angesichts der Konjunkturunsicherheit aber keine Änderungen vor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Buy
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 369,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 353,13
|Abst. Kursziel*:
4,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 353,13
|Abst. Kursziel aktuell:
4,49%
|
Analyst Name:
Jordan Alliger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 416,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|12:31
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
