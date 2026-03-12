DAX 23.658 +0,3%ESt50 5.771 +0,4%MSCI World 4.358 -0,1%Top 10 Crypto 9,6240 +5,1%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.324 +3,4%Euro 1,1478 -0,4%Öl 99,05 -2,7%Gold 5.119 +0,5%
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX holt Verluste auf -- US-Börsen fester erwartet -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Bernstein Research: Outperform-Note für Infineon-Aktie
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX dreht ins Plus
FedEx Aktie

308,05 EUR +1,70 EUR +0,55 %
353,13 USD -8,07 USD -2,23 %
Marktkap. 72,5 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

Goldman Sachs Group Inc.

FedEx Buy

12:31 Uhr
FedEx Buy
FedEx Corp.
308,05 EUR 1,70 EUR 0,55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 364 auf 369 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Ergebnisschätzungen für 2026 an den jüngst starken Investorentag des Logistikkonzerns an. Mittelfristig nahm er angesichts der Konjunkturunsicherheit aber keine Änderungen vor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Buy

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 369,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 353,13		 Abst. Kursziel*:
4,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 353,13		 Abst. Kursziel aktuell:
4,49%
Analyst Name:
Jordan Alliger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 416,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

12:31 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.03.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 FedEx Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

finanzen.net FedEx-Performance S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagnachmittag in Rot
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx behauptet sich am Mittwochabend
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx US-Gericht: Unternehmen haben Anspruch auf Zoll-Rückzahlung
finanzen.net Erste Schätzungen: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TraderFox FedEx im Wandel: Die große Restrukturierungs-Wette im Logistiksektor
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie im Februar 2026
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Zacks FedEx (FDX) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
Benzinga FedEx Stock: A Deep Dive Into Analyst Perspectives (26 Ratings)
Benzinga FedEx Momentum Soars On Possible Billion-Dollar Windfall As Federal Court Rejects Trump&#39;s Bid To Stall Tariff Refunds
Zacks FedEx (FDX) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
MotleyFool Why Did FedEx Stock Surge 20% in February?
Zacks Why FedEx (FDX) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Will FedEx (FDX) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
Zacks Why FedEx (FDX) is a Top Value Stock for the Long-Term
