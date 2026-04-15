FedEx Aktie

308,70 EUR +0,10 EUR +0,03 %
STU
364,90 USD -5,28 USD -1,43 %
BTT
Marktkap. 74,81 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

JP Morgan Chase & Co.

FedEx Neutral

08:16 Uhr
FedEx Neutral
FedEx Corp.
308,70 EUR 0,10 EUR 0,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 432 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der verkündete Abschied des Finanzchefs habe kaum Befürchtungen ausgelöst, aber doch einige Fragen aufgeworfen, schrieb Brian Ossenbeck in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Investorenveranstaltungen. Insgesamt hätten die jüngste Entwicklung und ein kluger Ausblick die Aktien von Fedex wieder für viele Anleger interessant gemacht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 18:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Neutral

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 432,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 364,92		 Abst. Kursziel*:
18,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 364,90		 Abst. Kursziel aktuell:
18,39%
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 439,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

08:16 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.03.26 FedEx Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 FedEx Buy UBS AG
20.03.26 FedEx Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Dienstagabend billiger
finanzen.net FedEx Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von FedEx
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FedEx-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net FedEx-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net FedEx öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Fedex auf 446 Dollar - 'Buy'
Benzinga FedEx CFO To Step Down As Freight Spins Off
Benzinga FedEx Medium-Term Targets Are Conservative, Achievable: Analyst
Zacks Here's Why FedEx (FDX) is a Strong Momentum Stock
Benzinga FedEx Freight Kicks Off First Investor Day Before June Spinoff
Zacks FedEx Stock Rises 16.2% in 3 Months: Buy the Rally or Wait?
Zacks Here's Why FedEx (FDX) is a Strong Value Stock
Zacks Nike, Oracle, FedEx are part of Zacks Earnings Preview
Zacks Oracle's, Micron and FedEx are part of Zacks Earnings Preview
