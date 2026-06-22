DAX 24.733 -1,6%ESt50 6.211 -1,6%MSCI World 4.801 -0,4%Top 10 Crypto 8,0475 -3,0%Nas 26.167 -1,3%Bitcoin 54.580 -2,5%Euro 1,1408 -0,2%Öl 77,56 -0,8%Gold 4.103 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler, Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing, Tencent im Fokus
Top News
In drei Tagen 600 Milliarden Dollar Börsenwert verloren: SpaceX-Aktie fällt unter ihren Erstschlusskurs In drei Tagen 600 Milliarden Dollar Börsenwert verloren: SpaceX-Aktie fällt unter ihren Erstschlusskurs
Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX muss Rückschlag hinnehmen Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX muss Rückschlag hinnehmen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fraport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fraport Aktien-Sparplan
71,20 EUR -0,35 EUR -0,49 %
STU
finanzen.net zero
Fraport jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 6,64 Mrd. EUR

KGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577330

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005773303

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FPRUF

Bernstein Research

Fraport Market-Perform

10:36 Uhr
Fraport Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
71,20 EUR -0,35 EUR -0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute derzeit, ob die europäischen Fluggesellschaften ihre Kapazitätspläne anpassten, sollte der Frieden in Nahost anhalten, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem Sommer könnten niedrigere Treibstoffpreise den Bedarf an Kapazitätskürzungen verringern. Im Sommer wäre der Verzicht auf mögliche Kapazitätskürzungen positiv für die Flughafenbetreiber, die das Verkehrsaufkommen in der Hochsaison bewältigen müssten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Market-Perform

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
71,30 €		 Abst. Kursziel*:
10,80%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
71,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,96%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

10:36 Fraport Market-Perform Bernstein Research
16.06.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.06.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
12.06.26 Fraport Overweight Barclays Capital
20.05.26 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net Lukratives Fraport-Investment? MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx Reisewelle rollt an: Flughafen Frankfurt empfiehlt frühere Anreise - Fraport-Aktie leichter
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX schlussendlich im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück
finanzen.net XETRA-Handel MDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus
dpa-afx Fraport-Aktie stabil: Wasserrohrbruch legt Regionalbahnhof am Flughafen teilweise lahm
finanzen.net Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX steigen
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Fraport AG zu myNews hinzufügen