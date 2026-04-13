Givaudan Aktie
Marktkap. 28,12 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3500 Franken auf "Buy" belassen. Der Umsatz der Schweizer habe die Markterwartungen im ersten Quartal erfüllt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Im Bereich Duftstoffe habe das Unternehmen besser abgeschnitten, bei Aromen etwas schwächer./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:35 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Buy
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
3.500,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2.786,85 CHF
|Abst. Kursziel*:
25,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2.899,99 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
20,69%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.150,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|08:01
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital