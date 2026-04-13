Jefferies & Company Inc.

Givaudan Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3500 Franken auf "Buy" belassen. Der Umsatz der Schweizer habe die Markterwartungen im ersten Quartal erfüllt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Im Bereich Duftstoffe habe das Unternehmen besser abgeschnitten, bei Aromen etwas schwächer./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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