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Marktkap. 28,12 Mrd. EUR

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ISIN CH0010645932

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Symbol GVDBF

Jefferies & Company Inc.

Givaudan Buy

08:01 Uhr
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.150,00 EUR 67,00 EUR 2,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3500 Franken auf "Buy" belassen. Der Umsatz der Schweizer habe die Markterwartungen im ersten Quartal erfüllt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Im Bereich Duftstoffe habe das Unternehmen besser abgeschnitten, bei Aromen etwas schwächer./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
3.500,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2.786,85 CHF		 Abst. Kursziel*:
25,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2.899,99 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
20,69%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.150,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:01 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
31.03.26 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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